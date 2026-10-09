Вчительку-колаборантку заочно засуджено до 3 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури суд визнав винною колишню вчительку із Херсонщини у колабораційній діяльності. За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, їй призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та закладах освіти строком на 15 років.

Прокурор у суді довів, що у серпні 2022 року мешканка села Подо-Калинівка добровільно погодилася очолити захоплений окупантами навчальний заклад. Обійнявши посаду «директора», обвинувачена вилучила українські навчальні матеріали, розмістила в приміщенні школи російську символіку й портрети очільника держави-агресора, а також запровадила навчання за російськими стандартами. Окрім цього, зловмисниця залучала окупаційні правоохоронні органи та військових рфдля погроз місцевим жителям вилученням дітей у разі відмови віддати їх до підконтрольної окупантам школи.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося УСБУ в області, судове провадження – Тернопільським міськрайонним судом за відсутності обвинуваченої (in absentia).

Строк відбування основного покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання засудженої. До цього моменту обраний щодо неї запобіжний захід у виді тримання під вартою залишається без змін.

Вирок вступив у законну силу.