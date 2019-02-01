На Тернопільщині священик Московського патріархату не хоче звільнити церкву, яка належить ПЦУ

Незважаючи на те, що парафіяни церкви в с.Радошівка Шумського району 16 січня вирішили перейти до «Православної церкви України», а також незважаючи на задоволення цього прохання архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором про перехід до єдиної Помісної Церкви, священник УПЦ МП відмовляється виконувати волю громади.

31 січня він демонстративно відмовився повернути людям ключі від їх церкви та установчі документи.

Люди були вимушені опечатати двері і повісити додатково ще один, свій, замок.

Присутня поліція втручатись не стала.

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