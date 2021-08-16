14:31 | 16.08.2021
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на Тернопільщині сильно травмувався скутерист

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 серпня на автодорозі, що в с. Ридомиль Кременецького району. Близько 02.00 годин місцевий житель, не впорався з керуванням скутера та допустив падіння із транспортного засобу.

Внаслідок аварії 28-річний чоловік отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в Кременецьку лікарню. 

До слова, варто сказати, що місцеві медики в цей час рятували пацієнта зі схожим видом травмувань, який постраждав внаслідок ДТП з трьома автомобілями кількома годинами раніше.

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