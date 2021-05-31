«Ми ніколи не чули в її голосі безнадійності»: як лікарка з Тернопільщини Ольга Рижак рятує хворих на коронавірус

Ми з чоловіком одночасно захворіли на коронавірус і потрапили в інфекційне відділення Лановецької комунальної районної лікарні. Звісно, ми дуже хвилювалися. Адже вже добре були обізнані з непередбачуваною підступністю вірусу. Важко передати словами той страх, який супроводжував нас при поступленні в лікарню.

Однак доброзичливість, розуміння і впевненість в тому, що все буде добре медичного персоналу інфекційного відділення, зокрема Ольги Іванівни Рижак, додали сили і мені, і чоловікові у боротьбі з хворобою.

У відділенні на той час перебувало 35 хворих. Ольга Іванівна днювала і ночувала біля нас у прямому розумінні цих слів. «Витягувала» нас і з хвороби, і з депресії. Ми ніколи не чули в голосі лікарки безнадійності, невпевненості. Завжди спокійна, врівноважена, і лише один Бог знає, що робилося в її серці і душі. На запитання: «Що зі мною?», вона завжди відповідала: «Все буде добре».

Якось зі мною трапився такий випадок. Вночі різко піднялася температура. Медсестричка посеред ночі зателефонувала до лікарки і Ольга Іванівна, наче чарівниця, і словами, і ліками повернула мені впевненість у виздоровлення. На ранок температура вже знизилася.

І так поступово, крок за кроком, завдяки правильному лікуванню і людському ставленню всього медичного персоналу інфекційного відділення і, насамперед Ольги Іванівни Рижак, ми одужали. Важко словами передати вдячність цим людям за збережене життя.

Проте не можу обминути ті умови, в яких перебувають і хворі, і медичний персонал інфекційного відділення. Думаю, нас підтримають всі, хто лікувався тут. Заходиш, наче в підвал. Холодно, темно, сучасністю і комфортністю навіть не «пахне». Ніби приміщення готували до знищення. І лише страшне слово «коронавірус» змусило можновладців зупинитися, не знищити до решти.

Хочеться вірити, що керівництво ОТГ прислухається до людей, врахує їх думку і бажання. І нарешті осучаснить інфекційне відділення, відремонтує приміщення. Адже кожен може потрапити в лікарню, від хвороб ніхто не застрахований.

Окремо хочемо висловити і власну думку, і думку багатьох людей про Ольгу Іванівну Рижак. Це – лікар від Бога. Вона гідна звання «Заслужений лікар України». І не тільки звання, а й доплати за свою самовіддану працю. Сподіваюся, що керівники, від яких залежить вирішення цього, прислухаються до думки людей.

Людмила і Леонід ЛОЙКИ, вчителі.

м. Ланівці.

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