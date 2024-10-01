Понад 14 тисяч сертифікатів електронного цифрового підпису отримали жителі Тернопільщини зпочатку року

Упродовж дев’яти місяців цього року працівники відділу реєстрації користувачів Головного управління ДПС у Тернопільській області видали громадянам 14200 сертифікатів електронного цифрового підпису.

Цифровий підпис дає його власнику можливість підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах, а також використовувати усі можливості Електронного кабінету від ДПС та мобільного застосунку«Моя податкова».

Послуга з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовною та займає до 10 хвилин часу. Охочі можуть нею скористатися, відвідавши відділ реєстрації користувачів ГУ ДПС в області, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кімн. 122.