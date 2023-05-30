На Тернопільщині у фермера викрали півтори тонни огірків

На Тернопільщині шахраї викрали у фермера півтори тонни огірків. До підприємця попередньо подзвонили покупці та сказали, що планують придбати велику партію овочів, обіцяли заплатити майже 100 тис. грн. Проте в результаті фермер грошей не дочекався.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Тернопільської області.

Як зазначили у відомстві, невідомий зловмисник найняв водія, котрий вивіз з агропідприємства, що на території Скалатської громади Тернопільського р-ну понад півтори тонни огірків, взяв гроші у замовника і зник.

До співробітників відділення поліції №5 селища Підволочиськ надійшло звернення від директора агропідприємства про те, що 22 травня було завантажено в мікроавтобус Mercedes Benz понад півтори тонни овочів, після чого мали надійти грошові кошти в сумі 96 900 гривень, однак оплата так і не було здійснена.

Поліцейські встановили, що замовник агропродукції розрахувався за товар, але так і не дочекався його доставки.

Поліцейські розшукали вивезену агропродукцію на складі в одному з сіл Борщівської громади, проте хто привласнив кошти замовника і сплутав логістику — встановлюють.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу. Тривають слідчо-оперативні заходи.