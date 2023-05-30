У Бережанах водій іномарки втік з місця ДТП

О 16:40 до відділу поліції №1 Бережан надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про аварію на трасі “Стрий-Ізварино”, неподалік села Геленків.

У ході перевірки з’ясувалося, що водій автомобіля Honda Acord при виїзді з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль марки Mersedes Benz Sprinter і врізався у нього. Після аварії кермувальник, який порушив ПДР, залишив місце події. Його розшукують правоохоронці.

Водієві буса надали меддопомогу без госпіталізації.