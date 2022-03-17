На Тернопільщині у поліції видаватимуть зброю цивільним громадянам

Будь-яка цивільна людина, яка виявила намір взяти участь у захисті держави, тепер має право отримати зброю. Це передбачено Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», який набув чинності 9 березня. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Для отримання зброї громадянину необхідно звернутись в найближче відділення поліції. Там написати заяву та подати певний перелік документів. Ці люди пройдуть перевірку. Ці особи будуть координуватися працівниками поліції.

Законодавством встановлено певні обмеження на те, хто не може отримати зброю. Видача вогнепальної зброї НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ особам, які не досягли повноліття, визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена рішенням суду, що набрало законної сили, особам, які неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин, за вчинення домашнього насильства тощо. Також зброю не можуть отримати особи, в якої є наявна судимість за тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку.