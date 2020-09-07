На Тернопільщині у селі Савелівці є чудотворна ікона, що зцілює душу і тіло

У відпустовому місці на Монастирищині молилися за мир і припинення пандемії коронавірусу, – про це пише Наш День.

У Марійському відпустовому центрі в селі Савелівка щороку в надвечір’я свята Преображення Господа нашого Ісуса Христа на горі Тавор віряни збираються у спільній молитві. Цьогоріч у зв’язку з загрозою поширення пандемії «коронавірусу» формат проведення самої прощі було змінено, але вона була не менш душевною і щирою.

Розпочалася проща величною Архиєрейською Службою Божою. Під час відправи прочани мали можливість приступити до сповіді та святого Причастя. Наприкінці літургії всі разом виконали величний гімн-молитву «Боже Великий Єдиний» разом із студентами та випускниками Чортківської дяківсько-катехитичної академії ім. свщмч. Г. Хомишина під керівництвом регента Володимира Корчака Завершилася проща наступного дня 19 серпня святковою Службою Божою. Всі учасники прощі мали змогу в храмі приклонити свої голови до Чудотворної ікони Савелівської Богородиці, відчути силу Господньої любові за молитвами кожен в своєму наміренні.

У лісі біля джерела об’явилася Богородиця

Чудотворна ікона Савелівської Богородиці знаходиться в парафіяльному храмі Собору Івана Хрестителя (УГКЦ) вже більше 140 років. Незважаючи на погодні умови та відстань, до Савелівки, відпустового місця Бучацької єпархії, знов і знов спішать прочани, щоб пригорнутися до святині, принести до її стін свої тривоги й жалі, радості і молитви вдячності, просити в Матері Божої заступництва і духовного спокою під ЇЇ покровом, особливо в такий неспокійний для України час.

Савелівка – мальовниче село на Монастирищині. Сьогодні тут збереглося близько півсотні хат. На початку села поблизу лісу облаштоване відпустове місце. Його історія сягає 19 століття. Місцеві жителі розповідають, у лісі при дорозі, яка вела з села Ковалівка до села Савалуски (тепер село Савелівка), місцевий дідич побачив на дубі біля джерела сяйво, в контурах якого виднілося зображення Пресвятої Богородиці. З того часу там почали відбуватися численні чудесні зцілення та велелюдні відпусти біля чудотворної ікони.

Дідич, якому з’явилася Пречиста Діва, вирішив значну частину свого маєтку пожертвувати на побудову нової церкви в с. Савалуски. Самому йому не вдалося здійснити задумане. На кошти, залишені ним, мешканець села побудував діючу Савелівську церкву, але значно меншу за розміром від тієї, яка була задумана. Саме в ній і помістив дідич ікону Богородиці, яка була намальована за його описом на дорогому турецькому полотні.

– Багато людей, які приїздять до нас, дивуються, що ікона намальована на полотні, – розповідає отець Степан Попроцький, адміністратор відпустового центру. – Обличчя Богородиці та Ісуса намальовані, а ризи з полотна. Ікона до сьогодні збереглася у доброму стані. До 2015 році вона зберігалася у святилищі і віряни могли її лише бачити. А вже у 2015 році ми зробили великий іконостас, вклали її туди і зараз всі віряни можуть пригортатися до оригінальної чудотворної ікони і бачити її зблизька.

У 1873 р. Папа Пій IX проголосив Савалуски відпустовим місцем. На молитву до Богородиці у свято Преображення Господнього пішки чи кіньми, з’їжджалися люди з усіх куточків Західної України. У 1950 році радянська влада заборонила людям відвідувати це місце.

Джерело, що зцілює очі

У 1989 р. на місці джерела, де об’явилася Богородиця, побудували маленьку капличку і встановили хрест. У 2003-2004 році біля храму у Савелівці спорудили Хресну дорогу, а згодом виготовили і освятили копію з оригіналу образу Богородиці, який на той час був запрестольною іконою. Копія Чудотворної ікони почала подорожувати церквами деканату, аби більше людей могли поклонитися святині.

У 2016 році з нагоди ювілейного року Божого Милосердя, парафіяльний храм Собору Івана Хрестителя проголошено ювілейним храмом, тоді ж з ініціативи отця Степана Попроцького, адміністратора відпустового місця, у Савелівці збудовали арку при вході у святиню, яку назвали Брамою Божого Милосердя. Згодом встановили також фігуру Матері Божої.

– У Савелівку люди приїздять за душевним спокоєм, зціленням і благодаттю, – каже отець Степан. – Навіть священики часто кажуть, що тут дуже легко молитися. Багато людей зцілилися, вмившись водою з джерела, біля якого об’явилася Богородиця. З давніх-давен люди помітили це. У селі розповідають, що одного разу батьки вмили дитину, яка була незряча і вона почала бачити. І сьогодні неодноразово ми чуємо такі свідчення від наших прочан. Також в останні роки багато людей зцілюються біля чудотворної ікони. Ми проводимо реколекції і отці читають молитви оздоровлення. Одного разу був випадок, коли на ці реколекції приїхав чоловік з батьком на інвалідному візку. Після щоденних молитов на третій день він вийшов із храму вже своїми ногами. Ще одна жінка давала свідчення, що після молитви біля чудотворної ікони в неї зникла пухлина.

У Марійському відпустовому центрі в селі Савелівка щиро раді людям, які приїздять до них з молитвою, вірою і відкритим серцем. Богослужіння тут відбуваються у будні і свята о 10:00. Проща проходить 18-19 серпня. Також у храмі організовують реколекції кілька разів на рік. Більше можна дізнатися на сторіці «Савелівка» у фейсбуці.

Юля ТОМЧИШИН.