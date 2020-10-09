13:30 | 9.10.2020
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На Тернопільщині у вересні сталося 240 ДТП, в яких 10 людей загинули та 74 отримали травми

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У вересні поліцейські склали 159 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Минулого місяця співробітники поліції оформили 5517 адміністративних матеріалів в сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами.
У вересні на дорогах Тернопільщини трапилося 240 дорожньо-транспортних пригод. З них 76 – з потерпілими, в яких 10 людей загинули та 74 отримали травми.
Основні причини аварій: перевищення швидкості, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.
Дев’ятнадцять автопригод трапилося за участю пішоходів та чотири за участю велосипедистів, в результаті яких троє людей загинули, сімнадцять – отримали травми.

Вісімнадцять аварій вчинили водії, які перебували напідпитку, в результаті шестеро людей зазнали травм. Також поліцейські виявили 159 осіб, які керували автівками в нетверезому стані. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП. За відповідне правопорушення передбачено позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне його вчинення протягом року – доведеться сплатити суму вдвічі більшу.

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