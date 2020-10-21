На Тернопільщині у вересні учасникам АТО передано близько 47 га землі

У вересні Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області у власність учасників АТО (ООС) передано близько 47 гектарів

У вересні 2020 року Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області передано у власність учасникам АТО (ООС) 28 земельних ділянок загальною площею майже 47 гектарів.

Для ведення особистого селянського господарства, у цьому місяці, учасники бойових дій на Тернопільщині отримали 25 ділянок площею понад 46 гектарів. Для індивідуального садівництва – 3 ділянки площею 0,36 гектара.

Загалом від часу запровадження ініціативи щодо надання земельних ділянок учасникам АТО (ООС), до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та органів місцевого самоврядування регіону від військовослужбовців надійшло 13 820 заяв про надання земельних ділянок у власність. За результатами розгляду заяв, військовим надано 9 617 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення 10 390 земельних ділянок загальною площею майже 9 тис. гектарів.

Довідково:

На сайті Держгеокадастру розміщено покрокову схему дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки.