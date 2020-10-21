Іван Ковалик: «Наша мета – розбудовувати Тернопіль, а не забудовувати!»

У цьому переконаний громадський діяч, політик, кандидат у депутати до Тернопільської міської ради по округу №2 від партії «Сила Людей» Іван Ковалик.

«Упродовж багатьох років у Тернополі в усіх мікрорайонах будують житло, але інфраструктурних проєктів не реалізують. За останні понад десять років не збудували жодної нової школи, дитячого садочка. Усе це тягне за собою великі проблеми, адже переповнені школи, садочки, що впливає на перевантаженість вчителів та якість надання освітніх послуг. Я – вчитель за освітою. І мені, коли викладав у школі, було дуже важко працювати з класом, в якому навчалося понад 35 дітей. Адже не можливо приділити час кожному, перевірити знання»,- розповідає Іван Ковалик. – До прикладу, я балотуюся на окрузі №2, який охоплює фактично все місто – від цукрового заводу до комбайнового. В округ входить і мікрорайон вулиці Чернівецької, на якій будівництво ведеться постійно, але стратегічно про розвиток мікрорайону насправді ніхто не думає. Чому?

Ось ми з місцевими мешканцями стикнулися з проблемою, що немає жодного спортивного майданчика, де би діти могли займатися спортом: чи то футболом, чи волейболом, чи баскетболом. Їм доводиться ходити дуже далеко, щоби позайматися, бо на Чернівецькій футбол можна тільки по телевізору вдома подивитися, а вживу пограти немає де. Нам із місцевими мешканцями вдалося захистити фактично останню, поки що вільну земельну ділянку. Побачили, що депутати та міський голова вже почали процес передачі землі у приватні руки безкоштовно нібито «під гаражі». Ми виступили проти цього»,- каже Іван Ковалик.

Спочатку люди провели на ділянці толоку, а зараз своїми силами готують її під облаштування спортивного майданчика. Вже розрівняли територію, замовили ворота, стійки під кріплення волейбольних сіток.

«Також будемо завозити пісок. Таким чином облагороджуємо територію. Додатково ми цю ідею подаємо на Громадський бюджет. Зробимо все, що в наших силах, аби з міського бюджету отримати півтора мільйона гривень для реалізації проєкту. Ми вважаємо, що це правильно та справедливо. Адже більшість земельних ділянок, які роздають по місту, віддають безкоштовно. Хоча ми чудово розуміємо, що забудовники їх отримують через величезні додаткові фінансові «аргументи», які вони роздають керівництву міста. Через це бюджет міста не отримує коштів, втрачає землю, а люди натомість не отримують навіть ключових інфраструктурних об’єктів у своїх мікрорайонах»,- стверджує Ковалик.

За словами Івана Ковалика, відсутність дитячих садочків, зокрема на вулиці Чернівецькі, теж створює чимало проблем для мешканців.

«Район – молодіжний. Там живе багато сімей. Та вони змушені дуже далеко водити своїх дітей у садочки. А ще є проблема із транспортом, який не часто курсує. Відповідно доводиться витрачати кошти на таксі. Складається враження, що такі віддалені, периферійні райони обділені увагою влади. Хоча бюджет Тернополя – це три мільярди гривень. Після реформи децентралізації дуже велика кількість податків залишається на місцях. Тому коли нам чиновники говорять, що коштів немає, це насправді великий обман. Кошти є, але треба думати мудро, як їх використовувати. І фактично у нас, в Тернополі, панує така філософія: «Одним – усе, іншим – нічого». Влада туди спрямовує кошти, де користується підтримкою людей, а іншим не дістається нічого»,- каже Іван Ковалик.

Хоча, на думку Ковалика, ресурсів для розвитку вдосталь, щоби розділити на всіх. Потрібно лише бажання міської влади.

«Якби міська рада відкрито виділяла ті ж земельні ділянки через аукціон, то бюджет отримував би додатковий суттєвий дохід. Ці кошти можна спрямувати на будівництво шкіл, садочків, ремонт вулиць та дворів – те, що необхідно для комфортного життя людей. Проте, на жаль, ми маємо протилежну ситуацію, коли цінну міську землю роздають «своїм», а тернополяни продовжують тулитися у переповнених школах, садочках, їздити за кілька кілометрів, щоби пограти у футбол. Вірю, що нове скликання міської ради матиме кардинально інше бачення розвитку Тернополя, яке буде спрямоване не на забудову, а розбудову міста»,- підсумував Іван Ковалик.