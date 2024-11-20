На Тернопільщині у водія-порушника поліцейські виявили заборонені речовини

Факт незаконного зберігання наркотичних речовин задокументували співробітники відділення поліції №1 (м. Борщів). Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

Під час патрулювання в одному із сіл Чортківського району екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, який рухався із порушенням правил дорожнього руху. Спілкуючись з водієм, 27-річним жителем Мельнице-Подільської громади, інспектори помітили, що чоловік помітно нервує.

У ході проведення поверхневого огляду правоохоронці виявили в чохлі від мобільного телефону паперовий згорток з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Речові докази працівники поліції вилучили та направили на експертизу.

За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Також відносно фігуранта поліцейські винесли постанову про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує понад 20 000 гривень штрафу.