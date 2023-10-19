На Тернопільщині у вогні загинув чоловік

19 жовтня о 03:51 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в с. Семенів Теребовлянської ТГ Тернопільського району.

На виклик негайно вирушив черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 04:40 пожежу локалізовано. Внаслідок пожежі знищено меблі, речі домашнього вжитку, два вікна, троє дверей, пошкоджено покриття будинку, облицювання стін і стелі та підлогу житлової кімнати на загальній площі 32 м кв. О 05:25 пожежу ліквідовано.

На жаль, на місці події без ознак життя виявлено тіло мешканця будинку, 1975 року народження. Причина виникнення пожежі та обставини загибелі встановлюються.

Усього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 21 та зазнали травмування 30 людей. Намагаючись уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми закликаємо всіх мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки, перевіряти електропроводку, уникати використання вогню без необхідності, не залишати без нагляду дітей, не дозволяти їм гратися сірниками та іншими легкозаймистими речовинами та завжди бути пильними щодо можливих загроз. Будьте уважними та обережними, але ніколи не панікуйте.

Пам’ятайте, краще попередити пожежу, ніж долати її наслідки!



