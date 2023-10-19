Тернополяни можуть записатись на прийом до сімейного лікаря через мобільний застосунок

Тернопіль продовжує працювати у напрямку розвитку та співпраці з цифровими сервісами, що дозволяють економити час та швидше отримувати необхідну інформацію мешканцям та гостям нашої громади.

Так, для тернополян став доступний ще один сервіс. Відтепер можна записатись на прийом до сімейного лікаря через мобільний застосунок «Helsi».

Сервіс включатиме усі комунальні заклади охорони здоров’я первинної та вторинної ланки Тернополя, що дозволить підвищити якісь надання медичних послуг для містян.

Наразі вже завершено підключення до сервісу шести з восьми медичних установ міста. Зокрема, з «Helsi» вже працюють в лікувально-діагностичному центрі, дитячій та дорослій стоматології, лікарні №3, дитячій лікарні та в центрі первинної медико-санітарної допомоги м. Тернополя.

Пацієнти можуть записуватись на прийом до лікарів у цих закладах без черг за допомогою вебпорталу або мобільного додатку сервісу.

Окрім запису до лікаря, у смартфоні буде доступна історія хвороби пацієнта, можливість запису на консультацію спеціаліста прямо у сімейного лікаря. За допомогою програми можна відстежувати свої медичні дані та дані дітей, записатись на вакцинацію, переглядати та зберігати електронні направлення та рецепти, шукати ліки онлайн, встановлювати нагадування прийому ліків, планувати щеплення дітей за допомогою «календаря щеплень», спростити отримання довідок для школи, садочку, роботи, басейну тощо.

До слова, окрім Тернополя, сервісом уже користуються: Київ, Харків, Львів, Запоріжжя, Одеса та інші міста України.

Також згодом основний функціонал сервісу «Helsi» буде інтегрований до офіційного мобільного застосунку міста «e-Тернопіль», через інтерфейс якого можна буде записатись на прийом до лікаря, а також переглядати, зберігати електронні рецепти тощо.