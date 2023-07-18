На Тернопільщині в Дністрі втопився неповнолітній хлопець, двох його друзів врятували

Трагічний випадок стався 17 липня в с. Зозулинці Заліщицької територіальної громади. Близько 20.00 годин на березі річки Дністер відпочивала компанія трьох молодих людей: місцеві брат з сестрою (16 та 18 років) та їх 19-річний товариш, який приїхав з с. Чемирівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Під час купання в річці всі троє почали тонути. На допомогу потопельникам кинувся місцевий мешканець, який перебував поруч. Йому вдалось витягнути з води дівчину та одного з хлопців.

На жаль, врятувати 16-річного місцевого жителя не вдалось і він зник під водою. До пошуків хлопця залучили заліщицьких рятувальників, але всі спроби були марним. З настанням темряви всі пошукові роботи згорнулись та будуть продовжені сьогодні.