11:14 | 18.07.2023
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На Тернопільщині рятували людей, чия автівка зʼїхала в кювет

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18 липня о 09:00 на автодорозі Н-18 «Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль», поблизу с. Петликівці Бучацької ТГ Чортківського району, водій автомобіля «Mitsubishi Lancer» не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей зазнали травмування та були госпіталізовані в Бучацьку районну лікарню. Ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу потерпілих витягнули з авто свідки події. Рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, що залучались для ліквідації наслідків ДТП вжили заходів, щодо недопущення пожежі.

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