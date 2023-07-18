На Тернопільщині рятували людей, чия автівка зʼїхала в кювет

18 липня о 09:00 на автодорозі Н-18 «Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль», поблизу с. Петликівці Бучацької ТГ Чортківського району, водій автомобіля «Mitsubishi Lancer» не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей зазнали травмування та були госпіталізовані в Бучацьку районну лікарню. Ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу потерпілих витягнули з авто свідки події. Рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, що залучались для ліквідації наслідків ДТП вжили заходів, щодо недопущення пожежі.