На Тернопільщині вантажівка зімʼяла легковий автомобіль. Є загиблі

Одна людина загинула, двох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні. Травми жителі Збаразької громади отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася на дорозі Тернопіль-Ланівці, неподалік села Нижчі Луб’янки. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля КамАЗ виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з ВАЗ-21099. Пасажирка легкового авто 1958 року народження від отриманих травм загинула. Водія та ще одну людину госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали слідчі Збаразького відділу поліції та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області, а також рятувальники зі служби надзвичайних ситуацій. Останні проводили деблокування водія та пасажирів з легкового авто.

Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.