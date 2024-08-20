Ситуація залишається контрольованою, – військова адміністрація про ситуацію у Тернополі

Впродовж дня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб роблять заміри якості повітря та води на Тернопільщині. Наразі спеціалісти виявили перевищення рівня вмісту хлору від 4 до 10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Для того, аби мінімізувати шкоду від хімічно небезпечних речовин, фахівці радять дотримуватися наступних правил:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

закрити вікна та вентиляційні отвори в будинках;

розвісити змочені водою простирадла або тканину на вікнах;

уникати перебування біля водних об’єктів;

пити велику кількість рідини.

Симптоми отруєння хлором: почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. При таких симптомах звертайтеся за допомогою до фахівців.

Ситуація залишається контрольованою, зазначає генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук.