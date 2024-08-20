03:02 | 21.08.2024
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Ситуація залишається контрольованою, – військова адміністрація про ситуацію у Тернополі

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Впродовж дня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб роблять заміри якості повітря та води на Тернопільщині. Наразі спеціалісти виявили перевищення рівня вмісту хлору від 4 до 10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.
Для того, аби мінімізувати шкоду від хімічно небезпечних речовин, фахівці радять дотримуватися наступних правил:
✔️обмежити перебування на відкритому повітрі;
✔️закрити вікна та вентиляційні отвори в будинках;
✔️розвісити змочені водою простирадла або тканину на вікнах;
✔️уникати перебування біля водних об’єктів;
✔️пити велику кількість рідини.
Симптоми отруєння хлором: почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. При таких симптомах звертайтеся за допомогою до фахівців.

Ситуація залишається контрольованою, зазначає генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук.

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