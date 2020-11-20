На Тернопільщині відкрили будинок сімейного типу

Будинок сімейного типу відкрили в селі Озерна Зборівського району. Тут проживає п’ять прийомних та одна рідна дитина подружжя Алексієвих. Привітав сім`ю з визначною подією голова облдержадміністрації Володимир Труш.

«Я завжди думала і знала, що кожна дитина повинна мати сім’ю. Взявши до себе чотирьох прийомних дітей два роки тому, я зрозуміла, що є сила та енергія, що б створити будинок сімейного типу. Цього року до нашої сім’ї додалася ще одна дитина. Я пройшла навчання, отримала документи й відразу почала шукати будинок. Діти дуже задоволені новим житлом та умовами і навіть стали з більшим бажанням відвідувати школу», – зазначила мати-вихователька пані Оксана.

До слова, у пані Оксани ще є троє власних старших дітей.

«Ми всі одна сім`я, ми не робимо різниці, хто рідний, а хто – прийомний. Працюємо, відпочиваємо – всі разом. Діти мені дуже допомагають, адже самій справлятися було б важко. Навіть не хочу думати про той час, коли вони виростуть і покинуть дім. Від таких думок вже сльози накочуються на очі», – розповіла п. Оксана.

Проживає сім`я в окремій трикімнатній квартирі у приміщенні Соціального центру підтримки дітей та сімей «Відкрите серце». Квартира площею 145 квадратних метрів забезпечена повністю всіма меблями необхідними для проживання дітей, частково побутовою технікою та предметами користування.

«Кожна дитина має виростати в сім`ї, в атмосфері любові і поваги. І саме будинки сімейного типу – можливість для дітей-сиріт знайти справжню люблячу родину. Сьогодні ми відкриваємо новий будинок сімейного типу. Тут буде проживати пані Оксана, яка окрім своєї доньки взяла на виховання п’ять дітей і створила велику, дружню сім’ю. Даний ДБСТ був створений за сприяння держави, для того, щоб дати гідні умови для дітей позбавлених батьківського піклування. Загалом, на Тернопільщині діє 12 будинків сімейного типу. Сюди прилаштовано 220 дітей. Створення таких будинків сімейного типу є нашим пріоритетним завданням і надалі,» – зазначив голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Він передав дітям подарунки та побутову техніку.