Де смачно пообідати в Тернополі: огляд концептуальних закладів

Численні заклади Тернополя пропонують широкий вибір для того, щоб пообідати. Але, якщо хочете, щоб було справді смачно, та ще й заклад був з цікавою концепцією, Сім’я ресторанів Файного міста до ваших послуг. Різні заклади, інтер’єри та кухні – кожен може обрати собі до смаку.

Заклади в Тернополі, які завжди приємно дивують

Які заклади нашого міста вартують того, щоб завітати на обід, ти чим відрізняється кожен з них? Давайте розберемося.

– Ресторан NA NEBI. Варто відразу зауважити, що в ресторану чудове розташування – на верхньому поверсі будівлі в самому центрі міста. Тож з великих панорамних вікон та балкону тут відкривається шикарний вид на Тернопіль. В закладі просторий та світлий інтер’єр, де багато зелені, дерева та цікавих елементів, ось як двометрові плетені з лози світильники. Щодо кухні, то готують тут дуже смачно. На Небі – ресторан української кухні, але страви готують у власній оригінальній інтерпретації. А в центрі залу є гриль, який накриває латунний купол. Приготовані там стейки та інші страви теж просто обов’язково потрібно скуштувати.

– Young Party Restaurant. Ресторан, де вас чекає паназійська кухня з великим вибором страв в меню. Тут не лише класичні й авторські роли й суші сети, а й інші цікавинки кухні Азії – вантони, креветки і овочі темпура, лапша удон, супи, салати і навіть оригінальні азіатські десерти. Інтер’єр витриманий у відповідному стилі – темні й червоні кольори, неон, флуоресцентні вивіски, є комфортна м’яка зона, що спонукає розслабитись і насолоджуватися атмосферою.

–Бар Нонаме. Перший у Тернополі дайв-бар із мексиканською кухнею. Кухарі закладу спілкуються з шеф-кухарями з Мексики і переймають у них оригінальні страви, адаптуючи під свій стиль. Саме тут ви можете скуштувати справжні мексиканські буріто, такос і фахітас з різними начинками. А ще кесадилью, суп альбондігас, енчіладу і кукурудзу гриль з сиром. Нонаме – дуже атмосферний заклад, в якому варто побувати, особливо, якщо вас цікавить мексиканська кухня в м. Тернопіль.

– Бар Пасаж Адлера 13. Центр барної культури Тернополя, де не лише смачні алкогольні коктейлі та настоянки, а ще й шикарна кухня. В інтер’єрі закладу переважає темно-зелена палітра, малюнки та вітражі. Тут приємно та затишно обідати компанією друзів чи на самоті. І, якщо ви вже прийшли в Пасаж, то обов’язково мусите замовити їхні апетитні й соковиті бургери, яких тут понад десять різних видів. Окрім цього, в барі багато інших страв американською, мексиканської та іспанської кухні.

Що пропонує мережа ресторанів Файного міста?

Ресторани Тернополя від мережі Файного – це не просто заклади зі смачною кухнею. Кожен з них має свою особливу концепцію, атмосферу та інтер’єр.

Чому ще ці заклади харчування в м. Тернопіль обов’язково варто відвідати?

– Зручне місце розташування в самому центрі Тернополя.

– Привітне й професійне обслуговування. Офіціанти завжди радо допоможуть вам з вибором.

– Комфортна та приємна атмосфера.

– Великий вибір різноманітних страв і напоїв в меню.

– Смачна авторська кухня з відбірних, найсвіжіших продуктів.

Завітайте на обід в котрийсь із закладів мережі Сім’я ресторанів Файного міста і ви обов’язково захочете сюди повернутися. Адже тут привітно зустрінуть та смачно нагодують.