У Золотниківській громаді на Тернопільщині відкрився простір із покращеною інфраструктурою для торгівлі, облаштований за підтримки Програми USAID DOBRE. Відтепер продукти харчування зі своїх господарств мешканці реалізовуватимуть у належних умовах.

Проблема з місцевим ринком для продажу сільськогосподарської продукції існувала досить давно. Щотижня тут відбувалася стихійна торгівля, зокрема на проїжджій частині центральної дороги в Золотниках.

Тепер тут відкрився повноцінний ринок павільйонного типу із торговими столами та накриттям, а також паркомісцями для торгівлі з автотранспорту. Внесок Програми DOBRE склав понад 1,4 мільйона гривень. Локація також стане місцем відпочинку для паломників, які здійснюють ходу до Марійського духовного центру в Зарваниці.

На відкриття проєкту до Золотниківської громади завітали заступник директора програм «Глобал Комьюнітіз» в Україні Джастін Джексон Сікріс, операційний директор представництва програм «Глобал Комьюнітіз» в Україні Кудратулла Нур, фінансовий консультант програм «Глобал Комьюнітіз» в Україні Емір Гуверчіні, фахівець з питань контролю та відповідності програм «Глобал Комьюнітіз» в Україні Лариса Сокіл і фахівець з управління проєктами та програмами у сфері розвитку громад Програми USAID DOBRE Олег Процик.

Гості також відвідали «Школи майбутнього» – проєкт, реалізований спільно з Програмою DOBRE в освітніх закладах Золотників та Вишнівчика. Днями сюди доставили сучасні окуляри віртуальної реальності, які школярі цього дня випробували на уроках. У восьми освітніх просторах обох шкіл вже встановлені інтерактивні екрани для навчання і тестування, планшети, спеціальні меблі та інше обладнання, закуплені Програмою USAID DOBRE на загальну суму понад 3,2 мільйона гривень.