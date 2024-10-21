На Тернопільщині чоловік може сісти на 4 роки через хабар поліцейським

Фігурант за 20 тисяч гривень хотів «відкупитися» від адмінвідповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Під час нагляду за безпекою дорожнього руху співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 м. Тернопіль зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Peugeot Partner. У ході спілкування з водієм – 64-річним жителем Тернопільського району, поліцейські помітили, що він має явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат виявився позитивним — 1,19 проміле.

Після цього водій-порушник сів в авто і поїхав з місця події. Проте працівники поліції наздогнали його. Під час складання адміністративних матеріалів водій спробував «домовитися» з правоохоронцями та поклав в бронежилет одному з інспекторів 20 тисяч гривень. Корупційне діяння задокументувала слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події поліцейські.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Також поліцейські склали адмінпротоколи на водія за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову відповідно до ч. 5 ст. 121 (порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.