У Збаразькій громаді зірвано початок опалювального сезону

Станом на 21.10.24 “Нафтогаз України” не підписав договір на постачання газу для комунальних закладів Збаразької громади, повідомляють у міській раді.

Договір на постачання газу Нафтогаз отримав ще 15.10.24.

Через відсутність договорів та затягування з їх підписанням Нафтогазом зірвано початок опалювального сезону.

У разі відсутності відповіді до завтра буде розпочато процедуру аварійного підключення до газомережі та проведення пуско-налагоджувальних робіт у садочках.

Процедура початку та проходження опалювального сезону дуже стисла: для пуску газу потрібний договір з постачальником. Для оформлення договору необхідно подати пакет документів, який містить рішення про початок опалювального сезону. Щоб ухвалити рішення про початок опалювального сезону, необхідно, щоб середньодобова температура протягом 3-х діб була нижче 8 градусів.