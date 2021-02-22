На Тернопільщині відновлять три старовинні замки

У цьому році в країні стартує урядова програма «Велика реставрація», яка передбачає відновлення об’єктів культурної та історичної спадщини. За словами народного депутата України Євгенії Кравчук, до програми планують включити три замки Тернопільщини.

– Тернопільщина відома своїми замками. Тут зосереджена третина усіх замків України. Тому, ми будемо сприяти тому, щоб принаймні перші пам’ятки вже потрапили у «Велику реставрацію» цього року. Зокрема, будемо сприяти реставрації Чортківського замку, і тут дуже важлива символічність, бо у 2022-ому році ми будемо святкувати 500 років міста Чорткова. Дуже хотілося, щоб тут ми об’єднали всі зусилля і це була історія успіху для всієї області, – каже Євгенія Кравчук.

Інші два об’єкти – Збаразький замок та палац у Вишнівці.