У Будинку дитячої та юнацької творчості в Ланівцях побудували автотрасу для змагань за майже 200 тис. грн.

На базі Лановецького міського будинку дитячої та юнацької творчості облаштували нову трасу для занять гуртка “Автотрасове моделювання” та проведення змагань.

Автотрек відповідає усім найсучаснішим вимогам та дозволить набагато ефективніше тренуватися і розвиватися гуртківцям. Траса має довжину 35 м та ширину — 6 доріжок.

Загальна вартість автотраси — 199 000 грн.

Гурток “Автотрасове моделювання” діє на базі Лановецького міського будинку дитячої та юнацької творчості більше 20 років. Сьогодні її керівником є Василь Павлів. Вихованці гуртка неодноразово здобували призові місця на обласному та всеукраїнському рівні, а встановлення траси відкриє можливість для громади проводити змагання такого рівня і у нас.