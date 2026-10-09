У Кременці під час ремонту водогону знайшли цеглину 1824 року вагою майже 6 кг

У Кременці під час ремонтних робіт із заміни водопровідних мереж поблизу краєзнавчого музею виявили старовинну цеглину з датуванням 1824 року. Знахідка важить майже 6 кілограмів, а на її поверхні збереглося клеймо.

Про це повідомив Кременецький краєзнавчий музей.

Цеглину знайшли під час робіт біля музею. За інформацією закладу, вона має значні розміри та вагу, а на поверхні добре помітне позначення, нанесене понад два століття тому.

У музеї зазначають, що подібні знахідки нагадують про історію старої частини Кременця, яка може відкриватися навіть під час звичайних ремонтних робіт.