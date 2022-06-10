На Тернопільщині власники житла отримують компенсацію за комунальні послуги

На Тернопільщині понад 6 тис. власників житла, які безоплатно прихистили понад 22 тис. ВПО, звернулися до обласної військової адміністрації за компенсацією витрат за квітень місяць на загальну суму – 7,6 млн гривень:

– 1,9 млн гривень виділено з державного бюджету (розпорядження КМУ від 03 червня 2022 р. № 446);

– 5,7 млн гривень – власникам житла компенсує Червоний хрест.

Виплати за березень здійснено в повному обсязі, за квітень процес компенсації ще триває. На сьогодні проходить опрацювання документів за травень місяць.

Окрім того, держава буде відшкодувати комунальні послуги закладам, підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форми власності, які тимчасово прихистили ВПО за березень – квітень в сумі – 15,4 млн гривень.