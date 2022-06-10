12:00 | 10.06.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі завершено монтаж ангіографа

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Завдяки сучасному обладнанню на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні запрацює повноцінний Інсультний центр («STROKE CENTER»), в якому лікарі зможуть проводити понад 300 ендоваскулярних оперативних втручань на рік.
Проведення планових операцій розпочнеться вже з липня.
Ангіограф дозволяє обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, а також визначає місце звуження, закупорки або аневризми, наявність внутрішньої кровотечі, поширення пухлинного процесу та інші процеси та хвороби, які виявити іншим шляхом не вдається.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *