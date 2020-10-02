10:30 | 2.10.2020
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На Тернопільщині внаслідок автомобільної трощі двоє людей опинились в лікарні

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ДТП

Ранковий туман, що оповив територію Тернопільської області в перший ранок жовтня, не пройшов безслідно і безслізно. Близько 08.30 годин, на ділянці автодороги міжнародного значення М-19, поблизу с. В. Млинівці Кременецького району, зіткнулись відразу три автомобілі: вантажівка «КамАЗ» та легківки «Subaru» і «Skoda Octavia».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались два пасажири «Subaru», жителі с. Савчинці Кременецького району, яких госпіталізували в Кременецьку районну лікарню з травмами різного ступеня важкості. Однин із потерпілих неповнолітній, 16-річний хлопець.

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