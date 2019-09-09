На Тернопільщині внаслідок ДТП постраждало 4 чоловік, один з них загинув

Трагедія сталась 8 вересня в с. Вимислівка Козівського району. Близько 14.00 годин на сільській дорозі не розминулись «ВАЗ-2110» та «Toyota Land Cruiser 200». Найбільше постраждав водій «ВАЗ-2110», який, незважаючи на проведені, прибулими медиками, реанімаційні заходи помер під час слідування до лікувального заходу.

В Toyota Land Cruiser 200» знаходилась сімейна пара з 4-річним сином. Всі вони, з травмами легкого ступеня важкості, звернулись за медичною допомогою в Козівську районну лікарню.