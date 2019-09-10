У Тернополі днями відкриють виставку київського митця Дмитра Красного «Як я провив минулого лютого»

Цього четверга, 12 вересня, у тернопільській галереї «Бункермуз» відкриється виставка молодого київського митця Дмитра Красного «Як я провив минулого лютого».

— Більшу частину цієї серії графічних робіт я виконав протягом лютого минулого року під час перебування в Познані на програмі «Гауде Полоніа». Ці роботи передають ті смутні й сумні почуття, які переслідували мене. Це своєрідна спроба описати свій внутрішній бестіарій, — каже Дмитро.

Дмитро Красний мешкає в Києві. Працює над популяризацією прінтмейкінгу в Україні. Створює роботи в техніках лінорит, офорт, шовкодрук, монотипія, літографія. Учасник персональних і колективних виставок графіки в Україні, Польщі, США, Швеції.