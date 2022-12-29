17:25 | 29.12.2022
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На Тернопільщині внаслідок ДТП травмувались двоє людей

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 грудня поблизу с. Зарубинці Скалатської територіальної громади, внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів «ВАЗ-2107» та «ГАЗ-2410». 

Через аварію травмувались водій «сімки», 30-річний житель м. Тернополя та пасажирка «Волги», 54-річна місцева жителька. До речі, удар був настільки потужним, що жінку, вдалось витягти з понівеченого автомобіля лише за допомогою скалатських рятувальників.

Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в медичні заклади області.

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