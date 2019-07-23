На Тернопільщині, внаслідок ДТП, у лікарні опинилась мама з двома донечками

Аварія сталась 22 липня близько 13.30 годин м. Почаїв Кременецького району, по вул. Лосятинській. Саме тут не розминулись автомобілі «Mercedes Sprinter» та «Mitsubishi Space Star». Найбільше дісталось водію та пасажирам «Mitsubishi Space Star». Як зясувалось, за кермом цього авто перебувала 38-річна жителька с. Лосятин Кременецького району, а пасажирами були її 15-річна та 5-річна донечки. Всіх потерпілих з численними травмами госпіталізували в Кременецьку районну лікарню

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