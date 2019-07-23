Про державні лотереї в Україні

У багатьох країнах заборонено лотереї, які не мають статусу державних

У багатьох країнах заборонено лотереї, які не мають статусу державних. До такого заходу вдалися, бо організатори ігор нерідко обманювали і учасників (занижували або підтасовували виграші), і державу (улаштовували махінації з податками й відрахуваннями до бюджету). Тепер влада гарантує чесність і прозорість розіграшів, а оператори лотерей відповідають власним майном за виплату оголошених призових сум. Виручені кошти спрямовують переважно на фінансування соціальних проектів і спортивних заходів.

Державні лотереї в Україні

Україна перейняла міжнародний досвід: легальні нині лише державні лотереї. Можна подумати, що монополія призводить до одноманітності, але є ігри на будь-який смак:

числові лотереї з придбанням лотерейних квитків, закреслюванням певної вибраної комбінації чисел та очікуванням розіграшу;

миттєві лотереї — про результат учасник дізнається одразу, стерши захисне покриття на квитку;

спортивні лотереї, у яких ставлять гроші на підсумки змагань;

бінго — коли учасник купує квиток із заданим набором чисел.

Тепер необов’язково шукати кіоски з лотереями — грати можна онлайн. Різні сайти пропонують свій набір ігор. Наприклад, на «Лото 380» є великий вибір візуалізації та можливість грати безплатно, без реєстрації.

Переваги й недоліки державних лотерей

Хто не мріє просто так отримати чимало грошей? Саме ця мрія призводить до купівлі лотерейного квитка або гри онлайн. Насправді немає нічого неможливого: за час існування державних лотерей у країні з’явилося близько 400 нових мільйонерів, які здобули цей статус завдяки виграшу. Якщо взяти до уваги такі призи, як машини, квартири, побутова техніка, то можна побачити, що придбання квитків більш ніж виправдане.

Є, звісно, і підводні камені:

імовірність великого виграшу статистично невелика;

не завжди просто отримати виграну суму, термін визначає оператор;

потрібно сплатити податок, якщо виграна сума перевищила 50-кратний розмір заробітної плати;

можливий обман. Щоб убезпечити себе, звертайте увагу на оператора розіграшу й наявність у нього ліцензії на випуск і проведення лотерей від Міністерства фінансів України.

Відомі випадки, коли люди вигравали цілий статок, просто взявши квиток на здачу! Такі приклади не можуть не надихати. Але граючи в лотерею, не ставтеся до неї як до джерела доходу — тільки як до розваги. Навіть найбільший виграш не розв’яже цілковито всі ваші проблеми, а в разі невмілого поводження із сумою, що буквально звалилася на голову, може ще й додати нових. Тому, якщо вам пощастить зірвати великий куш, почекайте з витратами хоча б кілька тижнів, доки трохи спаде ейфорія. Так ви убезпечите себе від необдуманих витрат і від шахраїв, чиєю мішенню цілком може стати людина, яка так швидко й неочікувано розбагатіла. Не прагніть отримати певну суму, щоб почати життя заново, і пам’ятайте: не в грошах щастя!