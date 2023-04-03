18:25 | 3.04.2023
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На Тернопільщині внаслідок масштабного ДТП постраждало четверо людей, з них двоє дітей

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 31 березня в с. Озерна Тернопільського району. Близько 15.30 годин тут відбулось зіткнення трьох автомобілів: «BMW-325ХІ», «Citroen Jumpy» та «Reno Scenic».

Внаслідок аварії постраждали четверо людей: водії «Renault Scenic» та «Citroen Jumpy» та двоє дітей, які перебували в «BMW-325ХІ». Всі потерпілі отримали травми різного ступеня важкості. Водії, обидва місцеві мешканці, були госпіталізовані в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги. Братик та сестричка, неповнолітні жителі сел. Якимівка Запорізької області, наразі перебувають в Тернопільській обласній дитячій лікарні.

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