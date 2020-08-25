11:02 | 25.08.2020
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На Тернопільщині внаслідок наїзду автомобіля на кіоск дитина зазнала важких травм

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ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 серпня в м. Підгайці. Близько 21.30 годин, водій автомобіля «Volkswagen Caddy», проїжджаючи по вул. Шевченка, не впорався з керуванням та врізався у торговий кіоск, що стояв на тротуарі. Внаслідок аварії у Підгаєцькій районній лікарні опинилась 14-річна пасажирка автомобіля, жителька с. с. Мужилів.

Лікарі встановили, що у дитини закрита травма грудної клітки, перелом грудини із зміщенням, закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Враховуючи кількість та важкість отриманих травм, дівчинку направлено в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

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