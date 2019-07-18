Збаразький замок відкриває свої таємниці

Згідно з договором про співробітництво між Національним заповідником “Замки Тернопілля” та Тернопільським Національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка, у відповідності до плану роботи Національного Заповідника “Замки Тернопілля” на 2019 р., з 24 червня у Збаразькому замку проводяться археологічні дослідження новоствореною археологічною експедицією історичного факультету ТНПУ ім. В Гнатюка. Склад експедиції: студенти–практиканти факультету, начальник експедиції: Богдан Степанович Строцень.

В даний час студенти–археологи працюють над розкопками двох оборонних бастіонів Збаразького замку – Східного та Південного.

Під час розчищення від земляного насипу Східного бастіону, у оборонній стіні були виявлені два склепіння тунелів: у нижньому ярусі вужчий хід, у верхньому ярусі більший та ширший тунель, який не був засипаний землею до стелі. Нижній вихід, а також залишки стін та залишки склепінь говорять про те, що тут, ймовірно, була оборонна вежа, а потім її засипали і зробили з неї бастіон. Будівництво бастіону датується ХVІІ ст.

Так що, припущення того, що замок збудовано раніше, ніж в ХVІІ ст., знаходить своє підтвердження в ході археологічних досліджень.