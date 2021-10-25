На Тернопільщині внаслідок нічної ДТП загинули двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з суботи на неділю в с. Шибалин Бережанської територіальної громади. Близько 01.00 годин водій автомобіля «Mitsubishi», після невдалого маневрування, «вилетів» у кювет, зніс освітлювального стовпа та перекинув автомобіль на дах.

Внаслідок аварії травмувались водій та троє його пасажирів – усі мешканці Козови.

На жаль, травми, отримані 30-річним пасажиром та 22-річною пасажиркою, стали смертельними: чоловік загинув на місці події, а дівчина померла в лікарні.

30-річний водій та ще одна 21-річна пасажирка, з травмами різного ступеня важкості, були госпіталізовані в лікувальні заклади області.