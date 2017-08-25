5 адмінпротоколів склали патрульні на нетверезих водіїв впродовж нічної зміни

24 серпня, близько 23-ї години на вулиці Тарнавського патрульні поліцейські зупинили автомобіль АЗЛК-2141, що рухався із порушенням правил дорожнього руху.

Водій поводив себе підозріло, уникав спілкування з патрульними.

Інспектори поліції встановили у нього явні ознаками наркотичного сп’яніння.

Громадянин від проходження огляду у встановленому законом порядку на стан сп’яніння відмовився в категоричній формі, у присутності двох свідків.

Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку згідно ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію».

Інспектори патрульної поліції виявили в автомобілі шприц з невідомою речовиною.

По даному факту на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

На 29-річного водія склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння), винесли постанову за ч.1 ст.126 (керування без відповідних документів) КУпАП.

Транспортний засіб було евакуйовано на штрафмайданчик.

Загалом за нічну зміну інспектори зафіксували 5 випадків керування у нетверезому стані, 1 з яких – у наркотичному сп’янінні.