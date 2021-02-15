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На Тернопільщині внаслідок зіткнення автобуса з автомобілем постраждала дитина

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 лютого в с. Мишковичі Тернопільського району. Близько 14.00 годин відбулось зіткнення автомобіля «Citroеn Berlingo» із рейсовим автобусом «Mercedes Benz».

Внаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир автомобіля, житель м. Тернополя. Його госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню, де медики встановили, що у хлопця закрита черепно-мозкова травма та забійні рани голови.

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