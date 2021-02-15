Тернопільський губернатор зізнався, яку заробітну плату отримує

В електронних ЗМІ багато пишуть про великі зарплати голови Тернопільської ОДА. Скільки ж насправді на «руки» отримує Володимир Труш? Відповів на це питання губернатор Тернопільщини у ексклюзивному інтерв’ю журналістам «Номер один».

– На «руки» отримую 38-45 тисяч гривень. А те, що писали про 109 тис. грн., то сюди було включено заробітну плату, відпускні, матеріальну допомогу… Це було один раз, у листопаді 2020 року, коли президент України Володимир Зеленський підписав мені дозвіл на відпустку і матеріальну допомогу, – розповів Володимир Труш.

Нагадаємо, у березні 2020 року Володимир Труш обійняв посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації, а до того був головою Рогатинської РДА в Івано-Франківській області.