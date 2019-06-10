На Тернопільщині врятували від утоплення двох любителів оковитої

В неділю, 9 червня, на території Тернопільської області стались дві події з утопленням місцевого населення. Події схожі між собою за змістом, навіть по часу відбулися майже синхронно, близько 18.00 годин. Правда один випадок трапився в Кременецькому районі, а інший – в Підволочиському.

О 17.50 годин в Кременецьку районну лікарню, з діагнозом «Утоплення, алкогольне сп’яніння», госпіталізували 31-річного жителя с. Білокриниця Кременецького району. Чоловік потонув під час купання в нетверезому стані на місцевому ставі у с. Малі Бережці Кременецького району. На щастя, поблизу було багато людей, які зуміли вчасно побачити, що горе-плавець пішов під воду. Потерпілого врятували та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Аналогічна ситуація сталась на ставку, що в с. Криве Підволочиського району. Тут «ставок по коліна» прийшовся нетверезому місцевому жителю. 29-річного плавця врятували односельчани та передали лікарям Підволочиської районної лікарні. При госпіталізації встановлено такий же діагноз – «Утоплення, алкогольне сп’яніння».