На Тернопільщині встановлюють збільшену копію трипільського «бінокля»

Велетенську копію біноклевидної посудини облаштовують на Тернопільщині біля входу до печери. Вертеба, де свого часу знайшли численні пам’ятки трипільської культури.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів археолог, директор Борщівського обласного краєзнавчого музею Михайло Сохацький.

«За таку інсталяцію обрали зразок трипільської культури – виріб, який чимось нагадує бінокль. Такі спарені наскрізні посудини із яйцеподібними формами, які розширюються у верхній і нижній частинах виявили під час перших розкопок у Трипіллі на початку XX століття та у нашій печері Вертеба біля села Більче-Золоте. Досі археологи, науковці не можуть визначити, яким же було призначення цих загадкових знахідок. Одні кажуть, що такі «біноклі» трипільці використовували для сакральних ритуалів, інші – що це один із предметів землеробського культу, прообраз Неба і Землі», – зазначив Сохацький.

За його словами, збільшена копія таємничого трипільського «бінокля» біля входу до печери Вертеба слугуватиме туристам своєрідним об’ємним орієнтиром. Адже нині у печері діє єдиний у світі підземний музей трипільської культури із розташованими там артефактами та відтвореними скульптурами трипільців, побутовими сценами з життя людей, які жили там понад 5 тисяч років тому.

Як повідомляв Укрінформ, за підтримки Українського культурного фонду нині у печері Вертеба переоблаштовують експозиційні ділянки – «Побут та життя трипільців» та «Трипільське хліборобство», – наповнюють їх певними матеріалами та скульптурними об’єктами. Також тут створюють нову експозиційну сцену – «Гончарна майстерня трипільського майстра».

На території Тернопільської області біля села Більче-Золоте є печера Вертеба – визначна пам’ятка історії та археології, що вже понад 100 років привертає інтерес археологів. Одна з найбільших у світі колекцій трипільської культури, відомих сьогодні науці, походить саме звідси. Зараз підготовлено документи на внесення пам’ятки до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Отримані під час розкопок матеріали дали змогу створити тут у 2004 році підземний музей трипільської культури і включити його до туристичних маршрутів. Екскурсії до Вертеби можна замовити у Борщівському обласному краєзнавчого музеї, попередньо зателефонувавши.