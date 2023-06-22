На Тернопільщині викрили чоловіка, який переправляв за кордон військовозобов’язаних осіб

Впродовж кількох місяців слідчі, працівники міграційної поліції та кримінального аналізу Головного управління нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом обласної прокуратури документували протизаконну діяльність жителя Кременця.

За словами керівника міграційної поліції Олександра Буняка, чоловік налагодив “бізнес”, скориставшись воєнним станом. Підозрюваний – працівник фінансової установи й мав доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення. Він без відома підприємців вносив дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях».

Таким чином зловмисник допомагав чоловікам призовного віку виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. За свої послуги отримував грошову винагороду.

На сьогодні слідчі встановили, що “бізнесмен” причетний до незаконного переправлення через кордон кількох десятків осіб.

Йому оголосили підозру відповідно до ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

За вчинення даних злочинів під час дії воєнного стану чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’ятнадцяти років. Триває слідство.