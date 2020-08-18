У Тернополі жителі багатоповерхівки закрили злодія в підвалі

Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про невідому особу, яка проникла до підвального приміщення однієї багатоповерхівки по вулиці Карпенка, поліцейським повідомили жителі будинку. Люди заблокували виходи й чекали приїзду слідчо-оперативної групи.

Правоохоронці встановили, зловмисник накрав з підвалів чимало чужого майна, позносив усе ближче до виходу і вже хотів втікати, як його застали мешканці. Розуміючи, що задум не вдасться, зловмисник спробував заховатися й перечекати. Та його виявили оперативники.

Підвальним крадієм виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 41-річний житель обласного центру. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.