На Тернопільщині викрили порушення рибальства на майже 77 тисяч гривень

Тернопільський рибоохоронний патруль продовжує патрулювання по водних об’єктах області задля охорони та збереження рибних популяцій. Також проводиться роз’яснювальна робота з рибалками-любителями щодо дотримання правил любительського рибальства.

В ході проведення рибоохоронної роботи за період з 06 по 12 квітня 2026 року головними державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з представниками сектора водної поліції Тернопільського РУП було викрито порушення природоохоронного законодавства. Складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та 1 протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП згідно якого інспекторами було вилучено водні біоресурси, човен та 4 сітних заборонених знарядь лову. Також, за грубе правопорушення правил рибальства за ч. 4 ст. 85 КУпАП державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля порушнику нараховано збитків на суму 76 993 грн.

На місце правопорушення була викликана СОГ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області та було відкрито кримінальне провадження.

Водночас нагадуємо, що з 01 квітня 2026 року на всіх рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області розпочалася нерестова заборона, а також до 30 червня 2026 року (включно) триватиме заборона на вилов раків.

Отже, шановні рибалки, дотримуйтеся природоохоронного законодавства та рибальте відповідально! Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52-00-22, (097) 427-85-95 та (096) 655-87-58