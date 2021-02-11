На Тернопільщині виставили мощі Святої Варвари

У Шумській громаді цими днями перебувають мощі Святої Великомучениці Варвари.

11 лютого святиня буде виставлена у парафії села Потуторів, 12 лютого – у селі Кордишів, 14 лютого – у Шумську.

Як повідомив настоятель Церкви Казанської ікони Божої Матері (ПЦУ, село Малі Дедеркали), таку ініціативу проявили місцеві священнослужителі.

Бажаючі можуть прийти, помолитися та попросити у Святої Варвари здоров’я та всіх ласк.

За переказами, Свята Варвара народилася на сході Римської імперії. Була дочкою заможного язичника Діоскора; він тримав її під замком у високій башті, щоб сховати дончину красу. Таємно прийняла християнство. Засвідчила свою віру перед батьком, який відступився від доньки і передав владі на розправу. За наказом претора Мартініана піддана тортурам. Через відмову зректися Христа засуджена на смерть. Страчена власним батьком, який відтяв її голову мечем.