12:00 | 25.10.2021
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Як у Бережанах працювали секонд-хенди за часів Франца Йосифа

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У Бережанах завжди любили гарно вдягатись, тож вибір місця для закупок був чималий. Для початку з’ясуємо, як працювали у нашому місті секонд-хенди за часів Франца Йосифа.

Торгівля дешевим, ношеним чи уціненим одягом була у єврейських руках. Барахолки з одягом називали «тендетами», що набули неабиякої популярності серед міських низів. Вчені наводять цифри про 640 подібних склепів з одягом по всій Галичині. До статистики звісно ж увійшли й наші Бережани.
Походження одягу, його низька якість та загроза підчепити інфекційну хворобу мало турбували невибагливих покупців. Та інколи на прилавки потрапляли й досить хороші речі – наприклад, неношений уцінений одяг, а у Бережанах ще й взуття та шкіра для пошиття.
Підприємливі євреї чистили, хоч і не завжди ретельно, прасували, переробляли фасон одягу та іноді пришивали нові комплекти ґудзиків. Такий собі апсайклінг по-бережанськи.
Та існували й заклади зовсім іншого типу. Одним із таких на вулиці Костюшка 5 (сучасна вул. Чорновола) володів J. Sayfert.
Покупки пакували в широкий паперовий пакет із зображенням пафосної пані та вишуканого пана. Там же підприємець розміщував і рекламу свого асортименту товарів та послуг: капелюшки для всієї родини, стрічки, пера, білизна, одяг для жалоби. Окрім цього працювала майстерня з ремонту й переробки головних уборів. Та найцікавіше – хімчистка «Блискавка» з послугами фарбування одягу та прання білизни.
На фото можна помітити, що частина чоловіків носять укорочені штани з високими гетрами. Вони досягли популярності на межі 20-30 рр. минулого століття. А моду на такий фасон задав любитель спорту принц Уельський. Окрім капелюхів, містяни на фото носять британські (твідові) кепки, костюми-«трійки» та пальта модних для міжвоєнного періоду фасонів із хутряними комірами.

Історія одягу – невід’ємна частина історії міста, яку легше пізнавати завдяки людям, що готові ділитись матеріалами й фото. Окремо дякую Олег Захарків за фото та свідомій пані, що передала пакет-рекламку, проте побажала залишитись анонімною.

Стильні бережанці на вул. Чорновола (навпроти тюрми). Фото міжвоєнного періоду.
Окремо дякую за надане фото: Volodumur Stefiniv 
Лісницькі парубки не відставали від модних тенденцій. Подібну модель штанів як на юнаку ліворуч полюбляв носити король Едуард VIII. 
Бережанці не відставали від модних новинок другої Речі Посполитої.
Фото надав: Volodumur Stefiniv 
Пакет з модної крамниці на вул. Костюшка 5. Міжвоєнний період.

Михайло Музичка

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