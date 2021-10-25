Як у Бережанах працювали секонд-хенди за часів Франца Йосифа

У Бережанах завжди любили гарно вдягатись, тож вибір місця для закупок був чималий. Для початку з’ясуємо, як працювали у нашому місті секонд-хенди за часів Франца Йосифа.

Торгівля дешевим, ношеним чи уціненим одягом була у єврейських руках. Барахолки з одягом називали «тендетами», що набули неабиякої популярності серед міських низів. Вчені наводять цифри про 640 подібних склепів з одягом по всій Галичині. До статистики звісно ж увійшли й наші Бережани.

Походження одягу, його низька якість та загроза підчепити інфекційну хворобу мало турбували невибагливих покупців. Та інколи на прилавки потрапляли й досить хороші речі – наприклад, неношений уцінений одяг, а у Бережанах ще й взуття та шкіра для пошиття.

Підприємливі євреї чистили, хоч і не завжди ретельно, прасували, переробляли фасон одягу та іноді пришивали нові комплекти ґудзиків. Такий собі апсайклінг по-бережанськи.

Та існували й заклади зовсім іншого типу. Одним із таких на вулиці Костюшка 5 (сучасна вул. Чорновола) володів J. Sayfert.

Покупки пакували в широкий паперовий пакет із зображенням пафосної пані та вишуканого пана. Там же підприємець розміщував і рекламу свого асортименту товарів та послуг: капелюшки для всієї родини, стрічки, пера, білизна, одяг для жалоби. Окрім цього працювала майстерня з ремонту й переробки головних уборів. Та найцікавіше – хімчистка «Блискавка» з послугами фарбування одягу та прання білизни.

На фото можна помітити, що частина чоловіків носять укорочені штани з високими гетрами. Вони досягли популярності на межі 20-30 рр. минулого століття. А моду на такий фасон задав любитель спорту принц Уельський. Окрім капелюхів, містяни на фото носять британські (твідові) кепки, костюми-«трійки» та пальта модних для міжвоєнного періоду фасонів із хутряними комірами.

Історія одягу – невід’ємна частина історії міста, яку легше пізнавати завдяки людям, що готові ділитись матеріалами й фото. Окремо дякую Олег Захарків за фото та свідомій пані, що передала пакет-рекламку, проте побажала залишитись анонімною. Михайло Музичка