На Тернопільщині є майже 100 вакансій для осіб з інвалідністю

Роботодавці Тернопільщини подали у службу зайнятості області інформацію про 99 вакансій для осіб з інвалідністю. На 27.11.2019 їм потрібні: геодезист, інженери, вчитель фізики загальної середньої освіти, вихователь дошкільного навчального закладу, економісти, бухгалтери, ветлікар, фахівець із соціальної роботи, мікробіолог, вафельники (виробництво морозива), виконроб, водії, електрики, електромеханік, електромонтажник, завідувач відділення, завідувач складу, касири, контролери енергонагляду, кур’єри, машиніст електростанції пересувної, обробник виробів, оператор технологічних установок, офіціанти, продавці, пекар, свинар, слюсар, швачки, підсобники, прибиральники, сторож, укладальник-пакувальник, вантажник.

Робота вищезгаданих фахівців є в Борщівському, Бучацькому, Заліщицькому, Козівському, Кременецькому, Монастириському, Шумському, Підволочиському, Тернопільському, Теребовлянському, Чортківському районах Тернопільської області та у м. Тернополі.

Своїм працівникам роботодавці готові платити до 10 000 гривень.

Якщо в особи з інвалідністю немає відповідної освіти, вона може пройти профнавчання за спрямуванням служби зайнятості. Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо Вас зацікавили вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.